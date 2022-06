No, il finale di Obi-Wan Kenobi non sarà lungo 95 minuti: ecco cosa è successo davvero

Il quinto episodio della nuova serie di Sta Wars ha lasciato i fan in sospeso in vista del finale di stagione, in arrivo la prossima in esclusiva su Disney Plus: ma, contrariamente a quanto trapelato in queste ore, l'ultima puntata di Obi-Wan Kenobi non durerà 95 minuti.

L'equivoco è venuto a crearsi da un post pubblicato sui social da un account non ufficiale di Star Wars, che aveva riportato la notizia della quale vi avevamo parlato anche noi riguardo alla maratona di Obi Wan Kenobi organizzata al cinema: l'evento è stato annunciato ufficialmente dalla Lucasfilm e includerà anche l'episodio finale, e come potete vedere in calce all'articolo il post ha evidenziato il fatto che il portale per l'acquisto dei biglietti per la maratona cita una durata di 1h33 per l'episodio finale di Obi-Wan Kenobi.

L'entusiasmo per i fan è stato legittimo, tuttavia nuove informazioni emerse successivamente hanno chiarito che la proiezione includerà anche una sessione Q&A dal vivo con il cast e i creatori dello show, che ovviamente è stata inclusa nel runtime generico dell'evento. Le tempistiche ufficiali non sono state rivelate, ma è altamente probabile che la sessione di domande e risposte durerà circa 30 minuti: prendendo come esempio i finali di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, è possibile che la puntata finale di Obi-Wan Kenobi durerà all'incirca circa 45 minuti.

Vi ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, grazie allo straordinario successo ottenuto su Disney Plus Obi Wan Kenobi tornerà per una seconda stagione, con l'episodio finale che sarebbe stato addirittura modificato in corsa per aggiungere rimandi a prossimi episodi. Da Disney e da Lucasfilm non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, ma la verità in un modo o nell'altro salterà fuori tra pochissimi giorni. Per ogni aggiornamento, comunque, vi invitiamo a rimanere sintonizzati.