Il finale della seconda stagione di Titans ci mostra due eventi shock

La seconda stagione di Titans si è conclusa con il nono e ultimo episodio intitolato Nightwing, trasmesso nella giornata di oggi dal network The CW. Un episodio finale caratterizzato dalla presenza di due eventi molto importanti che potranno avere pesanti conseguenze nella futura terza stagione.

Tutti i fan dei titani non aspettavano altro di poter ammirare finalmente Nightwing in Titans. E così effettivamente è stato. Ma oltre al debutto del celebre eroe - e del suo costume che ha fatto impazzire i fan - ci sono stati altri due importanti avvenimenti che hanno coinvolto i personaggi di Deathstroke e Wonder Girl.

L'episodio, infatti, mostra l'incredibile scontro tra il personaggio interpretato da Brenton Thwaites e Deathstroke, dove la posta in palio è la salvezza di Jericho, il figlio di Slade Wilson intrappolato da anni all'interno del corpo del padre. Quando lo scontro sembra ormai indirizzato verso Wilson, sul campo di battaglia arriva anche Rose/Ravager che aiuta Nightwing e scagli anche il corpo finale che sancisce la morte di Deathstroke.

Più avanti nell'episodio assistiamo alla lotta tra i titani contro Cadmus e Mercy Graves che stanno tenendo sotto controllo Superboy e Beast Boy. Durante il caos della battaglia, la ruota gigante di una giostra si stacca e sta per crollare addosso a Dove, impegnata a proteggere le persone che si trovano li vicino. Poco prima dell'impatto, giunge Wonder Girl che soccorre la ragazza ma viene fulminata in modo mortale.

Nella parte finale dell'episodio il corpo della ragazza viene inviato a Themyscira, con la speranza da parte di Raven di riuscire a riportare in vita l'amica grazie ai suoi poteri.

Cosa ne pensate di questo drammatico finale? In attesa della terza stagione di Titans, la seconda sarà disponibile in Italia all'interno della piattaforma streaming di Netflix, anche se non si conosce ancora una data d'ufficiale.