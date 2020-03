Il finale della prima stagione di Star Trek Picard saluta come merita un amato personaggio

Si è conclusa lo scorso 25 marzo con il decimo episodio "Er Arcadia Ego, Part 2" la prima e dibattuta stagione di Star Trek: Picard con Patrick Stewart, puntata che ha cambiato in modo radicale le carta in tavola della serie sviluppata da Michael Chabon (Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay) e Alex Kurtzman.

L'episodio ha infatti visto lo scontro finale tra la banda di Jean-Luc Picard, la nuova generazione di esseri sintetici e la cabala romulana degli Zhat Vash. Una battaglia epica e degna del meglio della qualità di Star Trek, dove anche se Picard non è riuscito a ottenere una vittoria definitiva e totale, è almeno riuscito a rendere onore all'amico Data e ripagarlo per il suo sacrificio, salvando la figlia Soji e l'intera comunità di Sintetici a cui appartiene dando la sua vita.



Non è la fine del capitano, comunque, in quanto la sua coscienza viene caricata in un corpo sintetico appositamente costruito per lui, che stava comunque morendo per una problema al cervello. Prima che la sua mente venga caricata nel corpo sintetico, comunque, nella sua testa l'ultimo pezzetto di "anima" di Data chiede il permesso a Picard di lasciarsi andare e morire come ogni essere umano. Comprendendo la richiesta, Picard accetta.



E così si risolve l'addio di Data in Nemesis, non proprio apprezzato dai fan. Questo è un finale migliore e certamente dovuto. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla recensione del finale di stagione di Star Trek: Picard.