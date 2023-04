Il finale di Star Trek: Picard 3 rivela chi è diventato Jack Crusher

L’ultimo episodio della terza stagione di Star Trek: Picard ha riservato una sorpresa sconvolgente per i fan della saga regalando un assaggio di quello che sarà il futuro di Jack Crusher dopo la rivelazione della terribile eredità che il padre gli ha lasciato in dono.

Vi avevamo già parlato di come il finale di stagione di Star Trek: Picard 3 avrebbe rivelato una verità sul figlio dell’iconico capitano.

Oggi ve ne possiamo parlare in maniera più approfondita chiarendo tutto quello che è successo a Jack Crusher e cosa significherà per il prosieguo della storia del personaggio.

Nel penultimo episodio abbiamo scoperto che Jean-Luc Picard non aveva trasmesso la sindrome irumodica al figlio, ma piuttosto una traccia genetica della tecnologia Borg impianta in lui durante il suo periodo come Locutus nell’episodio di Star Trek: The Next Generation intitolato L’attacco dei Borg. Così, dopo aver appreso che i Borg attendevano dietro la porta rossa nella sua mente Jack è corso tra le braccia della Regina Borg.

Nell’ultimo episodio dello show, Jack Crusher viene assimilato e Jean-Luc scopre che suo figlio è diventato Vox, un trasmettitore Borg che invia gli ordini della Regina Borg agli assimilati della flotta stellare.

Gli appassionati non avranno potuto non notare la somiglianza tra il Locutus del padre e il Vox del figlio, vista la tuta Borg che copre il corpo di Jack e il dispositivo che ha sull’occhio destro.

Un finale che è ancora una volta un ritorno al passato, dunque, per una stagione che ha fatto della nostalgia il suo perno principale.

