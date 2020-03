Il titolo del finale di Star Trek: Picard anticipa un tragico evento

Dopo le vicende della settima puntata di Star Trek: Picard, i fan sono ansiosi di scoprire cosa accadrà nell'atteso finale della prima stagione della serie. Nel frattempo lo showrunner ha rivelato i titoli degli episodi rimanenti.

Il post è stato condiviso dall'account Instagram di Michael Chabon, che ha fatto sapere ai numerosi fan dell'universo nato dalla mente di Gene Roddenberry i titoli delle ultime tre puntate della prima stagione. Scopriamo così che l'ottavo episodio sarà intitolato "Broken Pieces", mentre il finale, diviso in due parti, sarà "Et in Arcadia Ego". La celebre frase, che ha ispirato numerose teorie cospirazioniste, è anche una citazione all'opera di Guercino, che secondo numerosi fan indica la morte di un personaggio della serie.

Con questa frase l'artista ha voluto affermare come anche nell'Arcadia, regione della Grecia che la tradizione vuole simile al paradiso terrestre, sia presente la morte. La società creata dalla Federazione Unita dei Pianeti viene spesso equiparata ad un'utopia, un paradiso, ma il titolo del finale ci avvisa che anche in questa società non si è al sicuro. La prossima tragedia colpirà quindi un membro della Federazione? Non resta che aspettare le prossime settimane per scoprirlo.

Nell'attesa vi lasciamo con la nostra recensione della settima puntata di Star Trek: Picard.