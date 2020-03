Il finale di Star Trek: Picard si mostra in queste immagini inedite

Dopo aver visto il cammeo di Star Trek: Picard presente nella nona puntata, i numerosi fan dell'universo nato dalla mente di Gene Roddenberry sono ansiosi di scoprire come si concluderà la serie incentrata sulla figura di Jean-Luc. Vi segnaliamo quindi la presenza di immagini inedite del decimo episodio.

Sappiamo che si intitolerà "Et in Arcadia Ego, Part 2" e sarà ambientato nel pianeta Coppelius, dove il personaggio interpretato da Patrick Stewart, aiutato dai suoi nuovi compagni, dovrà cercare di sconfiggere la minaccia romulana. Nelle foto condivise dal network, che potete trovare in calce alla notizia, possiamo vedere gli interpreti principali della serie in onda nel servizio streaming di Amazon Prime Video.

Oltre al già citato ex ammiraglio della Federazione, nell'opera è presente il cast composto da: Harry Treadaway, Peyton List, Alison Pill, Santiago Cabrera, Isa Briones e Michelle Hurd. La puntata sarà disponibile per la visione a partire dal prossimo giovedì 26 marzo e chiuderà la prima stagione dello show. Se siete degli appassionati del mondo di Star Trek non disperate però, in quanto il network ha già annunciato di essere al lavoro sulla seconda stagione, anche se non abbiamo ancora altre indiscrezioni al riguardo.

