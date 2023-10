Il finale di The Crown è cambiato dopo la morte della regina: la conferma di Peter Morgan

Ci siamo chiesti a più riprese in che modo The Crown avrebbe fatto i conti, una volta giunta alle sue battute finali, con l'attualità della Royal Family: una domanda fattasi ovviamente ancora più pressante dopo la morte della regina Elisabetta, che infatti parrebbe esser stata tenuta in considerazione durante la stesura del finale.

A parlarne è stato lo showrunner Peter Morgan, che dopo aver lanciato la sfida ai detrattori di The Crown come Judi Dench ha ammesso di aver vissuto con particolare trasporto l'esperienza del funerale della regina, tenendo quindi conto degli ultimi eventi nell'immaginare un epilogo che, comunque, vedrà Elisabetta II ancora in vita.

"Tutti abbiamo sentito molto l'esperienza del funerale. Per cui, alla luce di quanto profondamente tutti noi abbiamo vissuto questa cosa, ho dovuto provare a immaginare un modo per far sì che l'episodio finale tenesse conto della morte del personaggio, nonostante lei [nella serie] non sia ancora morta" sono state le sue parole.

Morgan ha comunque deciso di non raccontare nello show la morte della regina, fermandosi agli eventi del 2005 per "far sì che restasse un'opera storica, non giornalistica". Nell'attesa di saperne di più, comunque, qui trovate il trailer della sesta stagione di The Crown, nella quale verrà affrontata la morte di Diana.