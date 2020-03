Il finale di The Flash 6 potrebbe diventare la premiere della stagione 7

The CW ha confermato che la sesta stagione di The Flash, la cui produzione è stata interrotta a causa del Coronavirus, sarà interrotta prima di arrivare alla conclusione. Il finale di stagione è rimandato a data da destinarsi, si spera comunque entro il 2020, ma si iniziano a studiare anche altre soluzioni nel caso questo non sia possibile.

Proviamo a fare un po' d'ordine. In questo momento, stando a quanto riporta Variety, CW ha a disposizione una quantità di episodi completi della sesta stagione di The Flash per andare avanti fino al 19 maggio, dopodiché la serie verrà messa in standby. La speranza è che la post-produzione degli ultimi episodi sia completata entro l'estate, in modo da consentire al network di trasmettere il finale di stagione. Ma se questo non sarà possibile, è probabile che slitterà di conseguenza anche l'inizio della stagione 7.

In questo momento si naviga a vista: è una situazione senza precedenti e si studia la fattibilità di varie soluzioni. Una di queste prevede anche la possibilità che il finale di stagione di The Flash 6 diventi a tutti gli effetti la premiere di The Flash 7.

In definitiva, dipenderà da quanto tempo i lavori a Hollywood e dintorni dovranno restare fermi. I casi di Coronavirus negli Stati Uniti sono in costante aumento ed è davvero difficile fare previsioni.

Intanto, come ha recentemente anticipato lo showrunner Eric Wallace, in The Flash sono in arrivo grandi novità su Mirror Isis.