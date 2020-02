Il finale di The Man in The High Castle ha sorpreso persino Rufus Sewell

The Man in The High Castle è stata una delle serie originali Amazon Prime Video che ha consacrato la piattaforma streaming a degna concorrente della rivale Netflix e tra le cause del successo c'è anche l'imprevedibilità della sceneggiatura, tanto che persino l'attore ed interprete Rufus Sewell è rimasto sorpreso dall'epilogo della serie.

Ai microfoni di Digital Spy ha commentato così la drammatica stagione conclusiva:

"Il modo in cui la storia si è conclusa e il destino del mio personaggio non sono stati affatto simili a come me li aspettavo. Guardando al prodotto finito ci vuole un po' di tempo per confrontare quello che ci si aspettava con ciò che è successo: non si capisce immediatamente se sia stato o meno un male, ma sono molto grato per l'opportunità offertami da questa serie."

L'attore ha anche suggerito che l'adattamento serializzato del romanzo di Philip K. Dick "si è concluso un po' troppo velocemente" , ma che al contempo è stato "molto, molto felice" di potersi dedicare a nuovi progetti, tra cui The Pale Horse targato BBC di cui sarà protagonista.

