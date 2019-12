Il finale di The Mandalorian ottiene il 100% su Rotten Tomatoes

La prima stagione di The Mandalorian è terminata con l'ottavo episodio (Redemption), pubblicato su Disney+ il 27 dicembre, e al momento ha decisamente convinto la critica, stando al punteggio ottenuto sul celebre Rotten Tomatoes.

Il capitolo finale delle vicende del personaggio interpretato da Pedro Pascal, infatti, al momento può vantare il 100% di recensioni critiche positive tra le 14 pubblicate fino a ora. Visti i risultati del settimo episodio (The Reckoning), capace di conservare il perfect score anche dopo 25 recensioni, non è escluso che la serie creata da Jon Favreau riesca a chiudere con una doppietta strabiliante.

Le altre puntate, invece, si sono assestate tra un minimo di 73% del quinto episodio (senza dubbio il più debole della stagione) e il 93%, mostrando un andamento decisamente positivo per quella che è la prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars.



In merito all'ottavo episodio, il critico Alan Sepinwall (Rolling Stone), ha scritto " Quanto è rassicurante la sensazione di sentirsi emozionati dalla conclusione di una storia di Star Wars?", mentre Keith Phipps (New York Magazine/Vulture) ha ribadito che "The Mandaloria ha funzionato come uno show con l'avventura della settimana, ma gli ultimi due episodi hanno rivelato che anche gli altri facevano parte di un disegno narrativo più grande e che racconta una storia coerente".

Anche la nostra recensione di The Mandalorian 1x08 conferma la bontà della serie e la riuscita complessiva del prodotto.



Non resta dunque che attendere l'approdo della serie in Italia, che avverrà con il debutto di Disney+ il 31 marzo 2020. Nel frattempo, Jon Favreau ha annunciato il periodo d'uscita della seconda stagione.