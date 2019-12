Nel finale di The Mandalorian è presente una delle scene più divertenti della serie

La scena ha subito colpito tutti i fan di Star Wars, che hanno condiviso su Twitter le loro reazioni. In calce alla notizia potete trovare alcune delle più divertenti. Nel frattempo sono disponibili le prime indiscrezioni sulla seconda stagione delle avventure di Din Djarin , vi presentiamo quindi una notizia sui possibili personaggi presenti in The Mandalorian 2 .

A questo punto il personaggio interpretato da Carl Weathers decide che è giunto il momento per Baby Yoda di mettere in mostra le sue abilità, consigliandoli di: "Fai il tuo trucco magico con la mano!", imitando il modo con cui Baby Yoda riesce ad usare la Forza. Purtroppo il consiglio non viene capito e Baby Yoda decidere soltanto di salutare con la mano Greef Karga .

La puntata è stata diretta da Taika Waititi e il suo stile è facilmente riconoscibile dalla prima scena, in cui due scout imperiali hanno difficoltà a colpire un bersagli fermo . Ma il momento più esilarante arriva alla fine dell'episodio, quando i protagonisti corrono il rischio di finire in mezzo ad una trappola dei loro avversari.

Come risulta evidente dalla nostra recensione del finale di The Mandalorian , la serie sul cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal si è conclusa con un episodio ad altissimo livello. Ad impreziosire il tutto ci ha pensato uno dei momenti più divertenti della stagione.

Greef Karga: Hey, lets make the baby do the magic hand thing... C’mon baby! Do the magic hand thing!



Baby Yoda: (just waves back)



Greef Karga: I’m out of ideas.



