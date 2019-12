Il finale di Watchmen in realtà è sempre stato sotto i nostri occhi

Con l'episodio See How The Fly si è conclusa la serie TV Watchmen in cui non sono mancati clamorosi colpi di scena e situazioni lasciate apparentemente irrisolte. Osservando bene alcuni dettagli iniziali, però, è possibile capire come in realtà i risvolti narrativi della serie HBO fossero stati già ben delineati fin dal principio.

L'ultima puntata di Watchmen ha regalato parecchie sorprese ai fan dell'opera originale ideata da Alan Moore e Dave Gibbons, rivelando importanti collegamenti tra i personaggi oltre alla ben nota impronta stilistica di Damon Lindelof che è riuscito a prendere una storia delicata e renderla affine alla propria poetica.

Tra gli eventi più importanti che sono stati mostrati - all'interno dell'articolo sono presenti spoiler - quello che probabilmente ha incuriosito maggiormente il pubblico è la scena finale, quando Angela Abar (Regina King) sta per posare il piede sull'acqua. Ma la puntata non fa vedere oltre, quindi in molti sono rimasti con il dubbio sull'effettivo passaggio di poteri da parte del Dottor Manhattan (Yahya Abdul-Mateen II).

Ma come si è arrivati a ciò? Per comprendere bene la situazione bisogna tornare alla puntata precedente, A God Walks into Abar, quando l'alter ego di Jon Osterman ha confessato durante il suo primo incontro con Angela la possibilità teorica di poter trasmettere i propri poteri a un'altra persona. E per fare ciò si è servito di un uovo. Durante il finale dello stesso episodio, inoltre, poco prima dello scontro con il Settimo cavalleria, il Dottor Manhattan sta facendo fluttuare una scatola di uova dal frigorifero, quando interviene Angela, esasperata dalla situazione, che sbatte la scatola per terra e frantuma tutte le uova.

Tornando nuovamente al nono episodio, quando tutto è concluso e la nostra protagonista torna a casa, trova la scatola di uova ancora per terra e tra di essi uno è ancora integro. Dopo averlo mangiato, Angela prova a camminare sulla piscina ma la scena si chiude e non sappiamo cosa è successo.

Si tratta quindi di una situazione ambigua o in realtà la risposta è chiara, anzi, presente fin dall'inizio? Tornando indietro, molto indietro, ai tempi della pubblicazione del primo poster di Watchmen si può notare come la risposta fosse presente fin dall'inizio. All'interno dell'immagine, infatti, è presente Angela Abar davanti a un orologio e caratterizzata da una tonalità di blu, esattamente come il Dottor Manhattan.

Se ciò non dovesse bastare come prova, si possono sempre prendere in esame le parole di Lindelof - come fatto notare dal portale Collider - rilasciate al The Hollywood Reporter, dove si rifiuta di dire cosa accade con esattezza dopo che Angela poggia il piede sull'acqua, ma allo stesso tempo afferma che la risposta è abbastanza chiara per tutti coloro che hanno osservato lo show con attenzione.

"Non sarò io a dire cosa succede dopo che il suo piede tocca l'acqua. Ci sono sicuramente due possibilità. Ma se rivedete l'intera stagione, o date un'occhiata al poster di Watchmen che è presente da quindici settimane, la nostra intenzione è chiara. Questo è quello che dirò".

Dunque dalle parole di Lindelof sembrerebbe arrivare la conferma indiretta del passaggio dei poteri del Dottor Manhattan ad Angela. Cosa ne pensate di questa idea? Vi piacerebbe vederla sviluppata in un eventuale seconda stagione della serie? Nel frattempo ci sono state recentemente altre dichiarazioni di Lindelof su Watchmen 2, anche se l'autore ha sempre considerato la prima stagione antologica.