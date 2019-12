Finale X-Factor 2019: ospiti, anticipazioni, favoriti ed assegnazioni

Titoli di coda su X Factor 2019. Questa sera alle 21:15 andrà in onda la finale del talent show, ed è già tempo di qualche anticipazione di ciò che andremo a vedere. Sono infatti state svelate le assegnazioni dei giudici ai quattro concorrenti, che eseguiranno ovviamente anche i loro inediti.

Ospiti finale X-Factor 2019

Da qualche ora sono stati annunciati tutti gli ospiti della finale di X-Factor 2019, che come sempre spazieranno dagli artisti italiani ad internazionali.

Ultimo, l'artista più ascoltato su Spotify del 2019, sarà il primo a salire sul palco con le sue hit, ma ci sarà spazio anche per "Lous and the Yakuza", famosa per il brano Dilemme.

Il più atteso però sarà senza dubbio Robbie Williams, che proietterà il Forum di Assago di Milano nell'atmosfera natalizia con la presentazione del doppio album "The Christmas Present", che contiene tracce di Natale tra cui i grandi classici.

Assegnazioni finalisti X-Factor 2019

Sono anche state rese note le assegnazioni dei giudici ai quattro finalisti, che ovviamente eseguiranno anche i loro inediti:

Booda : "Heart Beat" di Nneka, "212" di Azealia Banks ed "Hey Mama" di David Guetta.

: "Heart Beat" di Nneka, "212" di Azealia Banks ed "Hey Mama" di David Guetta. Davide Rossi : "How long (has this been going on)" di Gershwin, "Why'd you only call me when your high" degli Arctic Monkeys e "Don't Stop me now" dei Queen;

: "How long (has this been going on)" di Gershwin, "Why'd you only call me when your high" degli Arctic Monkeys e "Don't Stop me now" dei Queen; La Sierra : "Le acciughe fanno il pallone" di Fabrizio De Andrè, "7 Rings" di Ariana Grande e "Dark Horse" di Katy Perry;

: "Le acciughe fanno il pallone" di Fabrizio De Andrè, "7 Rings" di Ariana Grande e "Dark Horse" di Katy Perry; Sofia Tornambene: "Fix you" dei Coldpaly, "Papaoutai" di Stromae e "C’est la Vie" di Achille Lauro;

Per quanto riguarda gli inediti invece:

Booda - Elefante;

Davide Rossi - Glum;

La Sierra: Enfasi;

Sofia Tornambene - A domani per sempre.

Favoriti vittoria X Factor 2019

Per quanto riguarda i favoriti, secondo molti a trionfare sarà la diciassettenne Sofia Tornambene, che nel caso farebbe trionfare la squadra di Sfera Ebbasta al suo debutto assoluto. La giovane è data per favorita su tutte le piattaforme di scommesse (Snai, Sisal, Eurobet, Betclic, Stanleybet), seguita da La Sierra e Booda.

Distanziato invece Davide Rossi, che per molti è il meno papabile per la vittoria finale.