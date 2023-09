Il finale di Yellowstone dipende dal contratto di Kevin Costner? Cosa sappiamo

Lo scorso maggio era arrivata la notizia secondo cui Kevin Costner non sarebbe tornato negli episodi rimanenti della Stagione 5 di Yellowstone, a causa della disputa contrattuale dell'attore con la produzione e dei suoi impegni sul set della sua nuova opera cinematografica, Horizon. Il destino di John Dutton è nelle mani degli autori dello show.

Secondo un nuovo articolo pubblicato su Puck, il contratto di Costner per Yellowstone contiene una clausola di "morte morale" che stabilisce come John Dutton può - e non può - essere ucciso nel corso della serie.

Secondo l'articolo, il contratto di Costner conteneva una clausola che offre parametri generali su come il personaggio può essere ucciso nello show. In particolare, la clausola potrebbe dettare particolari metodi di eliminazione del personaggio e vietarne altri, in particolare quelli imbarazzanti o poco lusinghieri.

Sempre nell'articolo viene indicato anche che Costner aveva una lista di richieste nel tentativo di negoziare un suo ritorno a Yellowstone, che includeva un aumento di stipendio, una riduzione del calendario delle riprese e il diritto di rivedere e porre il veto o approvare ogni sceneggiatura. Secondo il report, le discussioni si sono interrotte subito dopo.

Un po' di tempo fa, l'autore dello show Taylor Sheridan aveva dichiarato a The Hollywood Reporter che, sebbene fosse rimasto deluso da come si sono risolte le cose con Costner, la chiusura del personaggio di John Dutton sarebbe rimasta generalmente invariata: si trattava solo di un finale più breve e non era previsto nemmeno un finale "irrispettoso verso il protagonista" alimentato dalla tensione tra i due dietro le quinte.

"Sono deluso", aveva dichiarato Sheridan. "Tronca la chiusura del suo personaggio. Non la altera, ma la tronca". Poi aveva continuato: "Non inscenerò incidenti stradali del tipo "vaffanculo". Se il destino di [Dutton] gonfia l'ego di [Costner] o lo insulta, è un danno collaterale che non considero per quanto riguarda la narrazione".

Il mancato ritorno di Costner ha davvero messo fine alla serie, dato che in precedenza era emersa l'intenzione di rinnovare Yellowstone almeno fino alla Stagione 7.