Il finale di You ha sconvolto tutti i fan: ecco le reazioni sui social

Abbiamo letto un'intervista alla showrunner di You, in cui abbiamo potuto scoprire qualche particolarità sui personaggi protagonisti della serie. Vediamo adesso come hanno reagito i fan all'atteso finale di stagione.

Come avete visto nel corso delle puntate dello show, Candace era riuscita a ritrovare il suo ex fidanzato Joe, il suo obiettivo era quello di dimostrare a tutti i crimini commessi dal personaggio interpretato da Penn Badgley. Stava per avere successo, quando l'attuale fiamma di Joe, Love Quinn, non la uccide con un colpo di bottiglia sul collo. Le sorprese non sono finite qui, in quanto scopriamo che questa non è la prima volta che Love toglie la vita a qualcuno: suoi sono gli omicidi di Delilah e Forty. A chiudere la stagione ci pensa un'altro colpo di scena: Love è incinta del figlio di Joe.

In calce alla notizia potete trovare alcuni tweet condivisi dai fan della serie, sorpresi di scoprire che Love, ragazza dall'aspetto innocente, è in realtà un killer forse più brutale del protagonista della serie. Nei giorni scorsi si è parlato anche di una eventuale terza stagione di You, non ancora confermata ma che siamo sicuri verrà ufficializzata a breve, avendo lo show vinto dei fondi donati dalla California Film Commission.