Nel finale di Young Sheldon 2 c'è un'imprecisione sul passato di Howard Wolowitz

Come precedentemente annunciato nel finale di stagione di Young Sheldon 2 avremmo visto tutti i ritrovato tutti i protagonisti, seppur dodicenni, ma a distanza di mesi un fan si è accorto dell'errore commesso dagli showrunner a proposito di Howard Wolowitz.

L'imprecisione è stata notata, probabilmente, durante il re-watch di The Big Bang Theory: alla fine della seconda 2x23 l'ingegnere del MIT rivela all'amico Raj che la madre ha tenuto le ringhiere di sicurezza intorno al suo letto fino ai 17 anni per evitare che cadesse nel bel mezzo della notte.

Nel secondo season finale di Young Sheldon, andato in onda lo scorso 16 maggio, vediamo un piccolo Wolowitz seduto nella sua cameretta, ma delle ringhiere di sicurezza nessuna traccia, ma l'errore non sarebbe il primo nella commedia scientifica, come testimonia anche il plot hole su Raj precedentemente notato.

Dopo che la vicenda è stata portata all'attenzione degli utenti di Reddit, come spesso accade, gli iscritti al social si sono divisi in due fazioni.

Se alcuni affermano "Che occhio! Dev'essere difficile gestire tutta la continuità e i dettagli quando si fa uno show prequel. Verrebbe da pensare ad una sorta di enciclopedia della serie, o qualcosa del genere, da consultare prima di scrivere altri episodi".

Altri si sono scagliati contro il "falso scoop": "Che buco nella trama sarebbe? Non ha nulla a che fare con la trama. È una piccola svista che non fa differenza."

Per ulteriori curiosità v'invitiamo a scoprire con noi quali altri personaggi di TBBT torneranno nello spin-off, sempre che il giovane protagonista Iain Armitage non si faccia arrestare insieme a Jane Fonda durante una condivisa manifestazione ecologista.