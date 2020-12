Quanti finali ha Black Mirror? Guida a tutti gli epiloghi di Bandersnatch

Black Mirror: Bandersnatch è un film interattivo che ha anticipato l'uscita della quinta stagione della celebre serie distopica. Quest'opera ha permesso agli spettatori di scegliere la propria avventura. Proviamo a rispondere, quindi, a quanti finali ha Bandersnatch e come osservarli tutti?

In Black Mirror: Bandersnatch (a proposito, cosa significa Black Mirror?) ci sono cinque finali "reali" che vedono la riuscita da parte dello sviluppatore di giochi anni '80 Stefan Butler (Fionn Whitehead) di adattare il libro di avventura Bandersnatch in un videogioco. Ma ci sono anche molti altri finali in cui il gioco potrebbe non essere pubblicato o potrebbero accadere altre cose spiacevoli.

Il primo finale è quindi quello che vede il protagonista ricevere un'offerta di lavoro presso l'editore di videogiochi Tuckersoft. Tuttavia, se accettate il lavoro, il gioco verrà rilasciato a punteggi mediocri, spingendo Coling a riprovare con un'apparentemente consapevolezza che può riuscire a fare di meglio. Per osservare questo finale basta semplicemente accettare la proposta di lavoro.

Un altro finale vede, invece, la cancellazione del gioco. Mentre Stefan lotta per realizzare il gioco, potete scegliere di urlare contro suo padre o rovinare il computer con una tazza di tè sulla tastiera. La scelta del tè interromperà lo sviluppo e riavvierà il ciclo di Bandersnatch. Per osservare questo finale, quindi, dovrete rifiutare la proposta di lavoro e decidere di buttare il tè sulla tastiera.

Simile a quello spiegato poco sopra, ma diverso nelle meccaniche è anche un terzo finale che ferma la storia e forza un altro reset del ciclo Bandersnatch. Per vederlo, quindi, dovrete scegliere di distruggere il vostro computer. Questo si traduce in una impossibilità di concludere lo sviluppo del gioco e tutto si ferma. Dovrete, però, urlare al padre di Stefan e prendere i farmaci prescritti dalla terapia.

Per osservare uno dei finali definitivi, bisogna far morire il protagonista. Per osservarlo dovrete rifiutare il lavoro di Tuckersoft e lavorare da casa, gridare al padre di Stefan quando le cose vanno male e poi, quando sarete portati in terapia, inseguire Colin. Finirete nel suo appartamento e, senza possibilità di scelta, assumerete LSD. Durante uno sproloquio sulla realtà e sul libero arbitrio avete la scelta di far saltare Colin dal balcone o farlo fare a Stefan. Se Stefan salta, Bandersnatch finisce e il gioco sviluppato dal protagonista viene terminato malamente da altre persone. Se però continuate ad andare in terapia senza scappare, dovrete prendere il farmaco senza buttarlo. Sbloccherete un altro finale che vi mostrerà la conclusione del gioco, ma basse recensioni perché le medicine sono intervenute e hanno smorzato il processo creativo di Stefan.

Ora passiamo ad uno dei finali più complessi, perché gioca specificamente sulle decisioni passate. Dovete parlare della madre di Stefan la prima volta che visitate il centro terapico, poi, più tardi, quando Stefan viene portato lì da suo padre, correte via e seguite Colin. Mentre è a casa di Colin (dove si lamenta di "programma e controllo" con l'effetto della LSD), fate saltare Colin dal balcone. Quando avete la possibilità di prendere le pillole che vi vengono date, dovete buttarle via e poi, quando fate una pausa, scegliete il libro invece della foto. Sarete quindi in grado di inserire P.A.C.S. come codice nella cassaforte, che vi porta a scoprire che siete un esperimento psicologico. Quindi, quando raggiungete la citazione il "Chi c'è?" potete scegliere "P.A.C.S." invece del simbolo o dell'opzione Netflix. Ciò porterà ad affrontare e uccidere il padre di Stefan e sbloccherà l'opzione per chiamare il terapeuta utilizzando il numero 20541. L'omicidio viene scoperto prima che il gioco sia finito e quando Tuckersoft lo rilascerà incompiuto riceverà ugualmente recensioni negative.

Un altro finale, invece, mostra ugualmente il brutale omicidio e lo smembramento del padre di Stefan, ma il gioco viene rilasciato prima che l'omicidio venga scoperto e viene accolto come un gioco rivoluzionario. Per osservarlo dovrete parlare della madre di Stefan in terapia, colpire la scrivania, scegliere la foto e poi scegliere di mostrare il simbolo sullo schermo. Questo porterà alla morte del padre e dovrete smembrare il corpo per assicurarvi che sia nascosto abbastanza a lungo perché il gioco esca e abbia un enorme successo. Un flash forward successivo rivelerà che il gioco viene tolto dagli scaffali dopo che l'omicidio viene scoperto, ma ottiene comunque uno status di culto. Di conseguenza in seguito vedrete la figlia di Colin Pearl che cerca di rifare il gioco.

È possibile, però, osservare un altro dei finali in cui il gioco non viene rilasciato con uno Stefan in preda alla follia pura. La cosa principale che dovete assolutamente fare è scegliere il logo Netflix dallo schermo del PC. Dopo di che finirete in terapia per parlare di come sareste in un programma televisivo. Quando la dottoressa vi chiede se volete che la storia di Stefan sia più eccitante, potete rispondere "Sì o "Assolutamente, sì" per innescare una rissa ed essere buttati fuori.

C'è un finale che rompe anche la quarta parete e si conclude con l'attore che interpreta Stefan che rivela che forse è un po' troppo dentro al personaggio. Ancora una volta, la cosa principale è scegliere il logo Netflix quando potete comunicare con Stefan. Finirete di nuovo in terapia, tuttavia, scegliete di saltare fuori dalla finestra quando si presenta l'opzione e la videocamera si ritirerà per rivelare che siete su un set e la finestra non è reale.

Passiamo adesso ad un finale molto delicato. Per vederlo dovete parlare della madre di Stefan e in questo modo osserverete il modo in cui è morta. Con queste informazioni potete recuperare il coniglio giocattolo di Stefan quando visitate la cassaforte utilizzando la password "TOY". Quando si presenta la possibilità di salire sul treno con la madre di Stefan nel flashback / ricordo / passato (a seconda di cosa pensate che sia realmente quella scena), dovete decidere di andare con lei, il che si traduce nella morte di Stefan.

Stiamo finendo, non vi preoccupate, ma dobbiamo descrivervi il vero finale più confuso in quanto ci sono diverse varianti, non ultima quella che riporta Colin dalla morte. Può anche includere il gioco che viene rilasciato o non rilasciato e la possibilità che Tuckersoft vada completamente in rovina. La trama principale prevede di arrivare all'uccisione del padre di Stefan e seppellire il corpo invece di tagliarlo a pezzi. Le varianti includono: 1. Dire al proprietario di Tuckersoft, Thakur, che potete portare il gioco quando vi chiama e la moglie di Colin, Kitty, verrà in casa vostra a chiedere di Colin. 2. Dire al proprietario di Tuckersoft, Thaker, che non potete portare il gioco quando vi chiama e lo stesso verrà a trovarvi e verrà ucciso quando scoprirà l'omicidio. 3. Colin viene a trovarvi. Questo vi confonde le idee e iniziate a sbagliare il numero della terapeuta quando provate a chiamarla. Potete ugualmente ripetere il ciclo scegliendo il percorso che avrebbe portato Kitty a trovarvi a casa. Colin vi verrà ugualmente a trovare e come Thaker scoprirà l'omicidio, ma voi potrete decidere se ucciderlo o meno.

C'è pure un finale segreto in cui l'autore originale del libro di Bandersnatch Jerome F. Davies (interpretato dal leggendario sviluppatore di giochi degli anni '80 Jeff Minter) appare in un sogno e vi pugnala, facendovi svegliare. Per attivarlo dovrete semplicemente scegliere l'opzione foto due volte.

Infine c'è un finale davvero curioso ottenibile con una serie di specifiche risposte durante la visione. Questo vi permetterà di ricevere una copia riproducibile di Nohzdyve che potete riprodurre su un emulatore di Spectrum. Non elencheremo tutte le opzioni perché coinvolge praticamente ogni scelta che potete fare durante il film e sarebbe davvero esagerato, quindi vi lasciamo almeno qui il brivido della scoperta. Se non aveste, comunque, del tempo da perdere potete comunque accedere al gioco tramite questo link ufficiale.

Ci sarà mai una sesta stagione di Black Mirror? Ecco tutto ciò che sappiamo!