L'attesa è quasi finita: ecco l'orario d'uscita di Stranger Things 3 su Netflix

Mentre Italia 1 rende omaggio a Stranger Things 3 organizzando per oggi un palinsesto tutto anni '80, l'attesissima terza stagione della serie originale Netflix si prepara a fare il suo debutto sulla piattaforma streaming ormai a ore, uscita che vogliamo individuare adesso nel primo orario disponibile.

La data la sappiamo tutti ed è il 4 luglio, che è anche il Giorno dell'Indipendenza Americana, il che significa festa in tutti gli Stati Uniti d'America e dunque la possibilità per grandi e piccoli di poter passare parte della giornata davanti allo schermo della tv, del pc o dello smartphone per ammirare gli otto nuovi episodi della serie, già accolti con entusiasmo dalla critica.



Il dettaglio che vogliono sapere in molti è però un altro: a che ora saranno disponibili gli episodi? Dovendo fare i conti con il fuso orario americano (9 ore) e con il fatto che Stranger Things 3 è una produzione nazionale, i nuovi episodi arriveranno su Netflix Italia alle 9.00 del mattino in punto e non prima, dunque è inutile fare la notte in bianco o attendere anche solo la mezzanotte per guardare almeno la premiere della stagione.



Dormite sonni tranquilli e, se non avete impegni lavorativi, puntate la sveglia alle 8.30: lavati e con un'ottima colazione in corpo, mettetevi poi comodi e fate play per ammirare Stranger Things 3 e restare (speriamo) stupiti.