Finita la produzione della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

Si è conclusa la produzione della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., serie tv targata Marvel e ABC. L'annuncio è stato dato attraverso un post su Twitter. La serie è stata la prima produzione televisiva a rientrare nel Marvel Cinematic Universe e nelle prime cinque stagioni ha continuato la sua ascesa, anche in termini di qualità.

ABC aspetterà luglio 2019 per mandare in onda i nuovi episodi di Agents of S.H.I.E.L.D., dopo l'uscita nelle sale di Avengers: Endgame.

Le riprese si sono concluse e la fine è stata comunicata dal supervisore agli effetti speciali, Mark Kolpack con un post su Twitter:"Festa di chiusura per la sesta stagione. Non abbiamo finito con gli effetti speciali, ma le riprese sono terminate".

Il primo ciak è stato a luglio quindi le riprese sono durate quasi cinque mesi. La prossima stagione DI Agents of S.H.I.E.L.D. vedrà nuovamente protagonista Daisy ma sarà il suo amico Mack (Henry Simmons) a diventare nuovo direttore dello S.H.I.E.L.D.

La sua promozione arriva dopo la strana uscita di scena di Coulson nel finale della quinta stagione, dopo che non è stato chiarito il suo ritorno nella sesta. Molta segretezza intorno a questa nuova serie di episodi, che non dovrebbe avere sostanziali modifiche al cast.

L'unica certezza è che la sesta non sarà l'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., visto che ABC ha anticipato il rinnovo per una settima.