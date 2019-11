Finn Jones entra nel cast di Dickinson, la serie di Apple TV+

L'attore Finn Jones, noto per le sue interpretazioni in Game of Thrones e Iron Fist, farà parte della seconda stagione di Dickinson, la serie su Apple TV+ che reinterpreta in chiave moderna la storia delle celebre poetessa americana Emily Dickinson.

Dopo la cancellazione di Iron Fist, uno dei primi show nati dalla collaborazione tra Netflix e Marvel che hanno dato il via alla chiusura di tutti gli altri presenti all'interno del catalogo del colosso dello streaming, e l'annuncio della presenza di Jones in Prodigal Son, arriva adesso un nuovo ruolo per l'ormai ex interprete di Danny Rand.

L'attore farà parte della serie che vede come protagonista Hailee Steinfeld nei panni di una Emily Dickinson reinterpretata attraverso uno stile più particolare e a tratti fuori dagli schemi. La prima stagione, composta da dieci episodi, ha esordito all'interno di Apple TV+ lo scorso 1 novembre e nonostante il debutto sia avvenuto solo pochi giorni fa, Apple ha annunciato di voler produrre anche la seconda stagione di Dickinson.

Non si conosce ancora con precisione quale personaggio interpreterà Jones nella nuova stagione. Per tutti coloro, invece, che non conoscono la serie e voglio avere un'idea dello stile utilizzato per reinterpretare la figura della poetessa, vi lasciamo al full trailer di Dickinson dove è possibile ammirare la caratterizzazione data da Steinfeld al personaggio.