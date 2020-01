Finn Wolfhard e David Harbour seccati : 'No! Non abbiamo ancora il copione'

La quarta stagione di Stranger Things è imminente, o almeno lo sono le riprese, e se c'è chi freme all'idea di avere nuovo dettagli su ciò che accadrà, beh, purtroppo non potrà fare affidamento su Finn Wolfhard: il giovane protagonista ha ammesso di non aver ancora ricevuto il copione, come e quando riuscirà a preparare il suo personaggio?

La confessione è avvenuta durante un'intervista promozionale per The Turning, l'agghiacciante nuovo horror della Universal Pictures di cui sarà protagonista:

"Sai cosa? Inizieremo a girare a breve, ma non ho ancora ricevuto nulla: nessun copione, nessuna battuta, niente. Lo giuro. Le persone sono sempre così arrabbiate con me, ne parlavo l'altro giorno con la mi famiglia. Tutti mi chiedono sempre "Allora, cosa puoi dirci?" e ogni volta mi sento come se non ci dessero niente fino al mese precedente. Penserete che sono un furbetto, ma non lo sono. Non ho sinceramente idea di cosa accadrà. Forse parlando con altri membri del cast potrete sapere qualcosa che io non so."

La risposta è stata quantomai seccata, com'è del resto comprensibile: ad ogni evento o intervista l'intero cast di Stranger Things viene puntualmente sommerso di domande sulla stagione in lavorazione. Il più stressato è certamente David Harbour che, in merito alla sorte di Hopper, ultimamente ha dato una riposta simile a quella di Wolfhard:

"Oh Signore! Non lo so! Vogliamo chiamare i fratelli Duffer e chiederglielo? Non lo sappiamo ancora, non sappiamo nulla. Non mi hanno ancora detto nulla, quindi dovremo aspettare e vedere cosa accadrà. Ad un certo punto, io e voi, lo scopriremo. Speriamo che Hopper sia ancora vivo."

Insomma, la tensione e lo stress sono palpabili per una serie vento come quella di Stranger Things, e, ancora una volta, non sappiamo cosa aspettarci.

Intanto, inizia a serpeggiare la teoria che anche i sovietici abbiano una loro Undici, il ché potrebbe confermare l'ipotesi che le prime riprese si stiano svolgendo nell'ormai nota prigione russa.