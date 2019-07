Finn Wolfhard posta su Instagram le prove di una scena chiave di ST3

La terza stagione di Stranger Things è stata ricca di avvenimenti e di scene molto cariche emotivamente, che hanno sicuramente messo a dura prova le capacità attoriali dei protagonisti. Finn Wolfhard, tramite Instagram, ci ha regalato il dietro le quinte di una delle scene più importanti.

Si tratta del confronto a cuore aperto tra Steve e Robin, durante il quale quest'ultima dichiara all'amico e collega il suo essere omosessuale: il personaggio interpretato da Maya Hawke è infatti il primo della serie Netflix a fare coming-out.

Nel breve video ad emergere è ancora una volta la bravura della figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, capace di reggere alla grande una scena di grande intensità e per nulla banale. I complimenti, però, sono arrivati anche per il giovane Wolfhard: la sua piccola opera di regia è stata piuttosto apprezzata dal mr. Clarke della serie (l'attore Randy Havens), che ha chiesto al suo collega quando abbia intenzione di cominciare a dirigere. Tra i vari commenti spicca anche quello di Eli Roth, che dichiara di aver guardato tutta la stagione in un solo giorno.

Se Maya Hawke è stata l'attrice rivelazione di questa stagione un altro è stato invece il personaggio entrato sin dal primo momento nelle grazie dei fan: si tratta di Erica, sorellina di Lucas, nominata all'unanimità miglior personaggio della stagione.