Finn Wolfhard di Stranger Things debutta alla regia: prima immagine di Hell of a Summer!

Grazie a Variety, possiamo dare un'occhiata alla prima immagine ufficiale di Hell of a Summer, film che sancirà l'esordio dietro la macchina da presa di Finn Wolfhard a soli 20 anni. La star di Stranger Things, che tra qualche mese sarà ancora sul set della serie per la quinta e ultima stagione, si è occupato anche della sceneggiatura del film.

Hell of a Summer è scritto, diretto e interpretato da Wolfhard e dal suo frequente collaboratore Billy Bryk. I due hanno già recitato insieme in Ghostbusters: Legacy e nel debutto alla regia di Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World. Hell of a Summer segna l'ultima collaborazione di Wolfhard e Bryk e il loro debutto alla regia. La pellicola si avvale anche di un produttore come Jason Bateman.

Oltre a Wolfhard e Bryk che guidano il cast di Hell of a Summer, la star di The White Lotus Fred Hechinger, la star di Reservation Dogs D'Pharaoh Woon, Abby Quinn di Mad About You e Pardis Saremi completano il resto del cast. Le riprese di Hell of a Summer sono iniziate la scorsa estate in Ontario e, secondo Wolfhard, sono ora terminate, con la pellicola attualmente in fase di montaggio. Il film non ha ancora una data di uscita, ma ora che ha trovato un distributore, dovrebbe essere annunciata a breve.

I dettagli sulla trama di Hell of a Summer sono ancora segreti, anche se Wolfhard ha descritto il film come una commedia slasher che si svolge durante un campo estivo e segue i consiglieri prima dell'arrivo dei campeggiatori quando a un tratto iniziano a verificarsi degli omicidi. In sostanza un teen slasher vietato ai minori, che sembra ricalcare parecchio l'atmosfera da film di genere anni '80, e non sembra tanto diverso da Stranger Things e da quel tipo di influenza.

Vedremo come apparirà dopo l'arrivo del primo trailer. Intanto, qui di seguito potete visualizzare la prima immagine ufficiale. Wolfhard, recentemente, ha svelato la probabile data d'uscita di Stranger Things 5 e recentemente ha sostenuto il coming-out di Noah Schnapp.