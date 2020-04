Fiocco rosa per ClioMakeUp: è nata Joy, la blogger mamma per la seconda volta

E' nata Joy, la seconda figlia di Clio Zammatteo, la popolare blogger famosa sul web come "ClioMakeUp". L'annuncio è stato dato dalla stessa Clio sul proprio account ufficiale Instagram, dove ha pubblicato un selfie in compagnia della piccola Joy.

La notizia è stata ovviamente accolta con felicità dalla community di YouTube, che ha mandato le proprie felicitazioni alla coppia per la nascita della seconda figlia. Anche Claudio Midolo, marito di ClioMakeUp, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della sua dolce metà in ospedale, con tanto di mascherina per proteggere il volto da possibili infezioni: "Today is the day. Vi vogliamo bene, grazie per tutto l'affetto che ci date" ha scritto.

La gravidanza era stata seguita con apprensione dai fan nelle ultime settimane, in quanto la coppia e la stessa Clio avevano affermato che, a causa della pandemia di Coronavirus, non sapevano dove sarebbe nata la figlia in quanto erano andati via da New York temendo il contagio. In un filmato la blogger era scoppiata in lacrime ed aveva annunciato i fan di essere scappata in Virginia a causa della difficile situazione in cui versava la Grande Mela, divenuta il focolaio americano della pandemia.

Fortunatamente però tutto è andato per il verso giusto e non possiamo che fare i nostri auguri alla coppia.