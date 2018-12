Fionn Whitehead e WIll Poulter nella prima foto ufficiale di Black Mirror: Bandersnatch

Mentre si sa ancora poco o nulla sulla quinta e attesissima stagione di Black Mirror, serie sci-fi premiatissima e molto amata creata da Charlie Brooker, Netflix ha diffuso online e sulla piattaforma i primi dettagli relativi a Black Mirror: Bandersnatch, che come già detto sarà un film originale.

Innanzitutto, il cast e la regia. Protagonisti del film saranno infatti Fionn Whitehead (Dunkirk) e Will Poulter (Detroit, Maze Runner), mentre a dirigere i due e gli altri membri del cast troveremo l'apprezzato David Slade, che per Black Mirror aveva già diretto l'episodio Metalhead della quarta stagione.



Passando alla sinossi, questa recita: "La storia di Black Mirror: Bandersnatch segue un giovane programmatore che trasforma un romanzo fantasy in un gioco online, cominciando a mescolare realtà e fantasia e generando molta confusione". Il film ha un minutaggio complessivo di 312 minuti, che vanno a formare un progetto interattivo molto intrigante e che, a seconda delle svolte e delle alternative scelte, andrà a generare un titolo della durata di 90 minuti circa. Si potrà quindi riprendere dall'inizio, cambiare svolta e assistere a un nuovo filone della storia. Tutto dipenderà da noi.



Teoria vorrebbe che il titolo sia collegato a un videogioco mai rilasciato e omonimo, sviluppato nel 1984, anni in cui sarà a quanto pare ambientato il film, notizia quasi certa da una foto trapelata dal set che vede Legend di Bob Marley al primo posto delle chart. Videogioco e interattività vanno effettivamente a braccetto, ed è curioso inoltre notare come Bandersnatch venga anche citato indirettamente nell'episodio Playtest, guarda caso proprio incentrato sul mondo dei videogiochi.



Black Mirror: Bandersnatch è atteso su Netflix il prossimo 28 dicembre 2018.