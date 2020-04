Fiordaliso annuncia la scomparsa della madre a causa del Coronavirus

Annuncio straziante da parte della cantante Fiordaliso, che attraverso il proprio profilo Twitter ha dato la notizia della morte della madre dopo che il Coronavirus aveva contagiato tutta la famiglia.

Sono quelle notizie che non si vorrebbero mai dare, eppure Fiordaliso è riuscita a trovare la forza per poter dare voce alla propria rabbia e al proprio dolore dovuto alla scomparsa della madre Carlotta, condividendo il proprio dramma con le altre persone. All'interno del tweet si può leggere tutto lo sconforto della donna, oltre ad apprendere che tutta la famiglia era stata contagiata ma sono poi riusciti tutti a guarire.

Questo è il contenuto dello straziante messaggio di Fiordaliso pubblicato su Twitter 'PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS'.

Dunque Fiordaliso, insieme alla sorella e al padre, sono riusciti a superare il pericolo mortale rappresentato dal COVID-19, mentre per la madre, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. All'interno del noto social network non sono poi mancati i messaggi di condoglianze e d'affetto nei confronti dell'artista, che hanno manifestato tutto il proprio dolore per una perdita così tragica.