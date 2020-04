Fiordaliso è guarita dal Coronavirus, il papà 91enne: 'dovevo morire io'

Tra gli ospiti della puntata di ieri di Live - Non è la D'Urso, c'è stata anche Marina Fiordaliso ed il padre Auro, che sono fortunatamente guariti dal Coronavirus ma hanno dovuto affrontare la morte di Carla, la mamma della cantante nonchè moglie dell'uomo.

L'ex naufraga qualche giorno ha confermato di aver superato il virus, che ha colpito tutta la famiglia tra cui la sorella che si è andata immediatamente ad isolare in campagna. I fratelli invece sono stati risparmiati.

Particolarmente toccanti sono le parole del padre Auro, che ha parlato della malattia ma anche della perdita della moglie: "ho provato una sensazione di soffocamento, come se stessi annegando. Devi respirare piano piano, se ti fai vincere dalla paura è finita. Per due giorni mi è venuta la febbre e ho fatto venti giorni di ricovero e ora mi dicono di esser guarito. Mi hanno dato l'ossigeno ma in modo leggero, solo per 4-5 giorni. Continuo a stare in autoisolamento. Bisogna battagliare. Quelli che erano con me in ospedale li hanno dimessi con la barella, io sono uscito coi miei piedi. Bisogna combatterlo anche psicologicamente, senza farsi prendere dal panico".

Auro Fiordaliso, 91enne, ha affermato che "mia moglie mi manca molto. Io sono guarito, ma invece di andare via lei dovevo andare via io che sono più anziano. A trasmettermi il virus è stata mia moglie".

Fiordaliso aveva annunciato su Twitter la scomparsa della madre ad inizio mese.