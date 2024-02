Fiorella Mannoia ha bestemmiato a Sanremo? L'assurda polemica e l'immediata smentita

Di scandali, sul palco dell'Ariston, ne abbiamo visti e ne vedremo ancora a bizzeffe: che una come Fiorella Mannoia, da sempre portatrice di uno stile e di un'eleganza non comuni, possa finire al centro di un bestemmia-gate, però, risulta davvero difficile da digerire! La cosa, in effetti, non è stata altro che una clamorosa svista.

Andiamo con ordine: la polemica è nata dopo l'esibizione di Mannoia durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, con la nota cantautrice che ha presentato al pubblico presente all'Ariston (e davanti la TV) il suo brano in gara, Mariposa. Proprio il testo della canzone, però, ha tratto in inganno alcuni spettatori.

Quando Mannoia ha cantato la frase "sono libera, ORGOGLIOSA E CANTO" qualcuno ha infatti cominciato a sostenere che, in luogo delle ultime due parole, la nostra si sia esibita in un'imprecazione che per ovvi motivi non riporteremo. Nulla di più falso, chiaramente: si tratta di nient'altro che di una classica allucinazione uditiva dovuta al suono di alcune parole unite alla musicalità della canzone, effetto che già in passato ha fatto vittime illustri come Gianluca Grignani o Silvio Berlusconi.

Tra Instagram e TikTok, insomma, potrebbe capitarvi di imbattervi in video che continuano a insistere sulla teoria della bestemmia: come avrete ormai capito, si tratta semplicemente di un'innocua bufala. Vuote polemiche a parte, comunque, qui trovate il programma della seconda serata di Sanremo 2024.