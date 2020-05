Fiorello insieme ad Amadeus a Sanremo 2021: 'poi chiudo la carriera'

Al termine di una lunga diretta Instagram, in cui come sempre ha intrattenuto e divertito il pubblico di presenti, Fiorello ha annunciato che farà Sanremo 2021 insieme ad Amadeus. Poi, però, tra lo scherzoso ed il serioso, ha precisato che chiuderà la carriera a Festival terminato.

"Che faccio? È pesante fare Sanremo: te ne dicono di tutti i colori. Non ho il carattere giusto, eppure l'ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta. Potrebbe essere l'ultima cosa: faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta" sono le parole pronunciate dallo showman siciliano, che ha divertito il pubblico durante la fortunata edizione 2020 del Festival ligure.

Resta da capire se l'accordo sia stato già trovato con la Rai, ma da interpretare sono principalmente le parole sulla carriera: Fiorello si riferisce ad un addio alla televisione o ad altro? Come sempre le dichiarazioni faranno discutere.

Che Fiorello stesse per dire si ad Amadeus era nell'aria già da tempo, dopo la conferma del conduttore della sua presenza a Sanremo 2021. Al momento ancora no c'è una data, però, bisogna capire se quando si farà la kermesse a causa dell'emergenza sanitaria. Non è escluso che i due vengano accompagnati da Jovanotti, che non ha mai detto no ad un'ipotesi di questo tipo.