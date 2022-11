Fiorello attacca la Rai e i Mondiali in Qatar:'Dovrebbero ritirarsi tutti!'

Fiorello senza mezzi termini. Il popolare conduttore e showman è entrato a gamba tesa sugli imminenti Mondiali in Qatar, che inizieranno domenica prossima, criticando pesantemente anche la Rai che manderà in onda le partite della kermesse calcistica. Il motivo è conosciuto ormai molto bene dall'opinione pubblica.

L'assegnazione dei Mondiali 2022 in Qatar - su Fifa 23 è la World Cup Qatar è disponibile gratis - è da tempo oggetto di critiche a causa della scelta di concedere l'organizzazione del torneo calcistico per nazionali maggiormente prestigioso ad un Paese che non rispetta i diritti umani.



"Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale. Un Paese dove tutti gli abitanti, i 'qataresi', sul loro zerbino hanno scritto 'Diritti umani' e loro li calpestano ogni giorno" ha attaccato Fiorello nella sua invettiva andata in onda stamattina, nella fascia a lui dedicata alle 7.15 in diretta su Instagram e successivamente su RaiPlay.



Con l'ironia che lo contraddistingue, Fiorello non ci ha pensato due volte ad attaccare la Rai, proprio l'azienda nella quale è tornato di recente.

L'accusa in questo caso è aver 'speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali'. Perché, si chiede Fiorello?



Le frasi tra il serio e l'ironico dello showman sono destinate a far discutere e ad alimentare le polemiche intorno alla rassegna, che inizierà domenica con la partita Qatar-Ecuador.

Qualche mese fa Fiorello, ormai un habitué al palco dell'Ariston, aveva anticipato la conferma di Amadeus per il prossimo Sanremo.