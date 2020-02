Fiorello chiude a Sanremo 2021: 'Non ci sarò. Amadeus ci sta pensando'

Fiorello non sarà presente a Sanremo 2021. Lo showman, vero mattatore dell'edizione del Festival da poco conclusa, nella classica diretta Instagram tenuta questa mattina dal bar ha annunciato in via ufficiale che non prenderà parte alla 71esima edizione della kermesse musicale.

Il presentatore siciliano, pur ammettendo che "Sanremo 2020 è stata un'esperienza bellissima", ha affermato di non avere alcuna intenzione di replicarla. "Non ci sarò l'anno prossimo, non ho intenzione di tornare a Sanremo" è l'annuncio, che lascia poco spazio alle interpretazioni nonostante le richieste dei fan che nei commenti chiedevano a gran voce un suo ritorno sul palco dell'Ariston.

Fiorello ha anche rivelato che "Amadeus ci sta pensando", segno che la RAI ha evidentemente proposto al direttore artistico dei record di restare al timone del Festival anche per il prossimo anno, ma come rivelato da Coletta durante la conferenza stampa di chiusura di Sanremo 2020, le discussioni cominceranno nelle prossime settimane dopo un periodo di meritato riposo. La Televisione di Stato comunque auspica un Amadeus bis, alla luce degli straordinari risultati che è stato in grado di portare.

Al fianco però non avrà il suo amico di lunga data. Fiorello infatti ha spiegato anche le motivazioni che l'hanno portato a prendere questa decisione: "storicamente, la seconda edizione non è mai bella come la prima" ha affermato, e dal momento che questa è stata troppo bella, un suo bis potrebbe rovinare il ricordo degli spettatori. Per questo, non ci sarà. Il primo punto esclamativo su Sanremo 2021 è stato messo.

Ricordiamo che Diodato ha vinto Sanremo 2020, davanti a Francesco Gabbani ed i Pinguini Tattici Nucleari.