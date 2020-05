Fiorello compie 60 anni, Jovanotti: 'il più grande uomo di spettacolo'

Giornata particolare per Fiorello. Quest'oggi lo showman siciliano infatti compie 60 anni, e sono tanti i VIP e personaggi dello spettacolo che stanno celebrando il comico siciliano, da sempre uno dei più amati del piccolo schermo.

Tra i tanti messaggi d'auguri spicca quello di Jovanotti, con cui Fiorello è amico da tempo. Il cantante, sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato una fotografia insieme a Fiore, condita da un messaggio d'auguri molto particolare: "Buon compleanno Fiorello. Il più bravo, il più bello, il più Fiorello! Ti vogliamo bene Rosario! Sei il più grande uomo di spettacolo dopo il Big Bang" ha scritto Jovanotti, parafrasando una sua canzone famosa, il quale ha anche voluto ricordare che "ma sei pure il mio amico Fiore e tutte le aiuole del mondo oggi ti festeggiano".

Non sono ovviamente mancati gli auguri di Amadeus, con cui Fiorello ha presentato Sanremo 2020 e che molto probabilmente troverà l'anno prossimo per Sanremo 2021: "mica male avere 117 anni in due! Auguri amico mio. Sessant'anni top. Buon compleanno" ha scritto Ciuri.

Proprio Fiorello, Jovanotti ed Amadeus potrebbero condividere il palco di Sanremo 2021 l'anno prossimo. L'idea del direttore artistico è infatti di essere affiancato dai due amici, sebbene alcune indiscrezioni riferiscono che Ama punterebbe a Maria De Filippi.