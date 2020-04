Fiorello, in diretta Instagram con Achille Lauro, imita Morgan che rincorre Bugo a Sanremo

Nostalgia canaglia per Fiorello. Lo showman nella giornata di ieri ha tenuto una diretta Instagram insieme ad Achille Lauro, per tenere compagnia i follower che sono a casa a causa della quarantena. I due hanno parlato del più e del meno, ma inevitabilmente la discussione è scivolata anche sul Festival di Sanremo 2020.

I due, seppur in vesti diverse, sono stati protagonisti assoluti della kermesse musicale di febbraio. Fiorello è stato il mattatore con i suoi monologhi e sketch insieme all'amico di sempre Amadeus, Achille Lauro invece è stato in gara ed ha intrattenuto il pubblico non solo con "Me ne frego", ma anche con i suoi molti travestimenti che hanno fatto discutere il pubblico.

Inevitabilmente, però, la discussione si è spostata su quello che è stato definito da tutti "l'episodio" di Sanremo 2020: la squalifica di Morgan e Bugo dopo l'abbandono del palco da parte di quest'ultimo dopo la modifica al testo della canzone.

Fiorello, come si può vedere nel video pubblicato a questo indirizzo, si è lasciato andare all'imitazione di Morgan che rincorre Bugo dietro le quinte dell'Ariston, nei concitati momenti in cui il comico siciliano ha dovuto aiutare Amadeus a gestire una situazione che mai si era verificata a Sanremo. L'imitazione ha divertito Achille Lauro, secondo cui è stato un "Festival incredibile".

Di recente Amadeus ha affermato che lo scontro tra Bugo e Morgan non era preparato, ma è stato a suo modo un momento che ha fatto parte dello show.