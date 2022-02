Fiorello a Che Tempo Che Fa: 'Amadeus farà il quarto Sanremo, ma anche il quinto'

Sono passati pochi giorni da Sanremo 2022 vinto da Mahmood e Blanco, ma si parla già dell'edizione 2023 della kermesse. Nella serata di ieri, il direttore artistico e presentatore Amadeus è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ed inevitabilmente si è parlato del possibile Ama-quarter.

Durante l'intervista, il presentatore ha telefonato all'amico Fiorello (che ha preso parte alla prima puntata di Sanremo 2022) che ha svelato un retroscena.

Secondo Ciuri, infatti, "Amadeus ha già accettato di fare Sanremo 2023", al punto che avrebbe "parlato con tutti" e sarebbe già tutto fatto, anche per l'edizione del 2024. Non sappiamo se Fiorello stesse scherzando o meno, ma è innegabile che un Ama-quarter sia tutt'altro che improbabile, anche alla luce delle dichiarazioni arrivate dall'amministratore delegato di Rai, Carlo Fuortes, che subito dopo il termine di Sanremo 2022 ha lasciato intendere che l'azienda intende continuare a puntare sul presentatore che ha regalato agli spettatori tre edizioni da record.

Amadeus, dal suo canto, non ha allontanato completamente l'ipotesi ed anzi si è detto disponibile a discutere con la TV di Viale Mazzini a "biglie ferme". Sanremo 2022 d'altronde è terminato solo da pochi giorni, ma l'accordo per la quarta conduzione dovrà essere finalizzato entro l'estate. Solo successivamente, si procederà con la lista dei cantanti e degli ospiti.

Nel corso dell'intervista con Fabio Fazio, Amadeus è stato vago: "di nuovo l'anno prossimo? Forse sì, forse no. E' stato il mio triplete. Quest'anno ho vissuto il Festival di Sanremo come una gioia, avvertivo aria di normalità, l'anno scorso surreale, uscivamo dalle prove alle 10 di sera e c'era il deserto, questo è stato più simile al primo, avere il teatro pieno è stato di grande impatto, è stato un po' come nel 2020" ha affermato, spiegando che è necessario entusiasmo e consapevolezza per continuare insieme.