Fiorello irrompe a I Soliti Ignoti e scherza con Amadeus: 'non ci vedremo più in tv'

Dopo essere stati protagonisti sul palco di Sanremo 2020, dove hanno divertito il pubblico con gag ed imitazioni, la coppia Fiorello-Amadeus si è ricomposta per qualche minuto ieri sera. Il comico siciliano infatti ha fatto una sorpresa all'amico, irrompendo negli studi de I Soliti Ignoti vestito da Maria De Filippi.

Il presentatore, dopo aver introdotto la concorrente della puntata, ha visto comparire lo showman in studio, con tanto di parrucca bionda sfoggiata durante la seconda puntata del Festival. Inutile dire che il pubblico ha accolto Fiorello con un'ovazione, ma a divertire sono le parole che ha pronunciato poco dopo nei confronti di un divertito Amadeus.

"Questa sera qui si chiude il cerchio, dopodichè d'ora in avanti non ci vedremo mai più. Dal vivo, da qualche parte...ma non in tv! Basta, non dire più quella roba dell'amicizia, finisce qui!" ha affermato tra il sarcastico ed il divertito.

Fiorello ha ricordato quanto fatto sul palco dell'Ariston in nome dell'amicizia che lo lega ad Amadeus: "mi sono vestito da Maria De Filippi, poi da coniglio e Maria De Filippi insieme. ho inseguito Morgan che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan per tutto l'Ariston. Ho fatto cose che io non immaginavo di fare nella mia vita, e le ho fatte per te! Mi sono abbioccato quattro-cinque volte, bevevo thermos di caffè!" ha affermato.

Poi ha raccontato un simpatico retroscena: "ad un certo punto un tecnico mi ha detto di mettere il limone sugli occhi per mantenermi sveglio".

I due si sono congedati con un lungo abbraccio, "che sarà l'ultimo su Rai1" secondo Fiorello, il quale ieri ha allontanato le intenzioni di partecipare a Sanremo 2021.