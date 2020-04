Fiorello a Jovanotti: 'Se non vieni a Sanremo ti buchiamo le gomme della bici'

Gli organizzatori del festival di Sanremo hanno già iniziato a corteggiare Jovanotti per l'edizione del 2021 ma, nonostante la proposta di Amadeus, il cantante non si è ancora sbilanciato. Fiorello ha quindi deciso di mettere da parte le buone maniere e minacciare l'amico in tono scherzoso.

"Prossimo anno lo faremo in due! Da Roma nord a Roma sud! Complimenti a @lorenzojova per questa meravigliosa avventura che ieri sera, grazie a Raiplay abbiamo vissuto insieme!! E se quest'anno non farai Sanremo, alla prossima qualcuno ti bucherà le gomme della tua superbici (firmato gli Amarello)", ha dichiarato, nel commentare la sua nuova serie Non voglio cambiare pianeta.

Lo showman è molto amico di Jovanotti, e a marzo 2020 è comparso insieme a lui in una serie di dirette streaming quotidiane, trasmesse per allietare il pubblico in quarantena. Con la solita ironia che lo contraddistingue, questa volta non ha risparmiato una simpatica minaccia all'avventuriero, che si sarà sicuramente fatto quattro risate. Simpatico anche il suo modo di firmarsi, che sottolinea ancora una volta il sodalizio con Amadeus.

La nuova serie su RaiPlay ha visto Lorenzo Cherubini impegnato in un viaggio lungo 4000km in sella alla sua bicicletta. Sarebbe davvero divertente vedere Fiorello al suo fianco nella prossima impresa, anche se probabilmente non è dotato della stessa spinta adrenalinica, visto che lui stesso ha rivelato una passione smisurata per il divano, le serie tv e la tranquillità. Vi ricordiamo che la serie di Jovanotti è disponibile su Raiplay: tutte le 14 puntate sono state caricate contemporaneamente sul servizio streaming Rai.