Fiorello lascia la Rai?La presunta telefonata da Palazzo Chigi e il commento dello showman

Durante la puntata di Viva Rai 2 di martedì 16 aprile, Fiorello ha commentato l’addio ufficiale di Amadeus alla Rai. Ecco quali sono state le parole dello showman.

“Chi mi conosce sa che dal 10 maggio ho un contratto con il mio divano” ha scherzato il conduttore. A far parlare di sé, però, sarebbe la presunta telefonata da Palazzo Chigi: secondo il Corriere della Sera, sarebbe partita una chiamata per convincere Fiorello a rimanere in Rai e pare che addirittura la premier Giorgia Meloni sarebbe disposta a parlarci per convincerlo a restare. A rispondere a queste voci di corridoio ci ha pensato Fiorello stesso.

Nel corso della diretta di Viva Rai2, leggendo i titoli di giornale, Fiorello ha parlato del suo futuro, ribadendo che non seguirà l’amico e collega: “Sono stato citato sui giornali e la cosa mi lusinga. Volevo solo ricordare agli amici giornalisti che io e Amadeus siamo molto amici, ma abbiamo ognuno la propria vita. Chi mi conosce sa che io dal 10 maggio ho un contratto col mio divano. Chi mi vuole, sa dove trovarmi. Per un lungo periodo devo fare solo riposo” ha commentato Fiorello, smentendo le voci che lo vorrebbero fuori dai progetti Rai. Come si evolverà la situazione dell’azienda di Viale Mazzini?

