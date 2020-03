Fiorello propone il rewatch di Sanremo 2020 per combattere la noia da Coronavirus

In questi giorni le personalità dello spettacolo e VIP si stanno adoperando per fare compagnia a tutti gli italiani che sono costretti a restare a casa a causa delle misure imposte dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Fiorello, che ogni giorno intrattiene i propri fan con dirette Instagram, ha lanciato un'idea.

Dal momento che la RAI sabato scorso ha mandato in onda "Il Meglio di Viva RaiPlay", la trasmissione da lui condotta in onda sulla piattaforma proprietaria della TV di Stato, lo showman siciliano sul proprio account ufficiale Twitter ha invitato la Rai ad un "REWatch di Sanremo 2020 dopo VivaRaiPlay. Se vi piace l'idea fate partire l'hashtag #sanremo2020rewatch".

La proposta è stata accolta calorosamente dai fan, che evidentemente sono ancora memori dell'apprezzata edizione del Festival della Musica Italiana andata in onda lo scorso mese.

A pensarla diversamente c'è però Amadeus, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, il quale parlando con Rai Radio1, ha affermato che "Sanremo non è mai stato replicato perchè ha una sua unicità he vive in quella settimana ed in quel preciso momento".

Insomma, per una volta i due non sembrano essere d'accordo. Solo qualche giorno fa Amadeus aveva aperto nuovamente a Sanremo 2021, invitando Fiorello e Jovanotti a fargli compagnia.