Fiorello a Sanremo 2021 insieme ad Amadeus? Il nuovo indizio social

Qualche giorno fa Fiorello ha confermato la sua presenza a Sanremo 2021 insieme all'amico Amadeus. La Rai infatti sembra essere riuscita a confermare la coppia vincente del 2020, e lo showman siciliano continua a lanciare indizi sui social.

Questa mattina Rosario sul proprio account ufficiale Twitter ed Instagram ha pubblicato una fotografia di Amadeus da giovane, condita dal messaggio "stanotte ho avuto un incubo!", con tanto di tag alla pagina di Sanremo e soprattutto l'hashtag #Sanremo2021.

Un riferimento esplicito a quello che potrebbe attendere non solo gli spettatori, ma anche lo stesso direttore artistico e presentatore. Fiorello nelle passate settimane infatti ha promesso a tutti che in caso di presenza sul palco del Teatro Ariston nel 2021, non esiterà a mettere in difficoltà ed in imbarazzo l'amico.

Qualche giorno fa però in una diretta Instagram, dove ha intrattenuto i followers, ha riconosciuto che "è pesante fare Sanremo perchè te ne dicono di tutti i colori ed io non ho il carattere giusto. Eppure l'ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta". Fiorello ha anche lascato intendere che Sanremo 2021 potrebbe segnare il suo addio alla TV, ma non sappiamo se stesse scherzando o no.

Secondo alcuni rumor, i due potrebbero essere accompagnati da Jovanotti.