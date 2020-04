Fiorello verso il si a Sanremo 2021, ma avverte Amadeus: 'Svelerò le tue misure'

Si va non solo verso l'Amadeus Bis a Sanremo 2021, ma anche di Fiorello. Lo showman siciliano, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha lasciato intendere che ormai sarebbe vicino a dire si all'amico d'infanzia per la conduzione della nuova edizione del Festival.

In un tweet pubblicato qualche ora fa, Fiorello ha pubblicato alcune fotografie in cui ha svelato che Amadeus gli invierebbe foto di Sanremo 2020 ogni giorno, per risvegliare in lui l'effetto nostalgia e costringergli ad accettare la proposta.

Poco dopo, Fiorello ha quasi minacciato (ovviamente per scherzo) Amadeus: "Sappi caro il mio presentatore, che se mi fai tornare a Sanremo 2020. Appena sul palco svelerò le tue misure.. ricordati di Ibiza e Riccione. Ti ho in pugno .. cioè nel senso .. che... ok" ha scritto divertito, con tanto di fotografia allegata.

Insomma, tutti gli indizi portano verso la conferma del dream team che due mesi fa ha realizzato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative, trasformando Sanremo 2020 in un successo inaspettato e clamoroso. Jovanotti non ha escluso di presentare Sanremo 2021 insieme a Fiorello ed Amadeus: i due gli avevano avanzato la proposta qualche settimana fa durante una live di inizio quarantena. Chiaramente al momento è prematuro parlare del nuovo Festival, anche perchè sarà legato all'emergenza sanitaria in corso.