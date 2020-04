Fiorello tornerà per Sanremo 2021? 'Ci sto pensando'

Si apre uno spiraglio di probabilità molto ampio per la presenza di Fiorello al prossimo Sanremo 2021, nonostante sia solo di poche ore fa la notizia del suo ipotetico rifiuto alla conduzione del Festival.

Com'è nella sua natura, Fiorello ha lasciato credere di rifiutare, prendendosi il tempo per riflettere meglio sulla decisione. Il suo collega e amico Amadeus è stato intervistato riguardo Sanremo 2021 a Domenica In e si è dichiarato ben disposto a condurre nuovamente il Festival di Sanremo dopo l'emergenza Coronavirus, perchè sarebbe una sfida doppia da affrontare.

Fiorello ha rilasciato una dichiarazione ufficiale al riguardo, per eliminare ogni dubbio sul desiderio di partecipare a Sanremo 2021: "Amadeus mi ha chiamato e mi ha chiesto 'lo facciamo di nuovo?'. E io ci sto pensando, tutto qua".

Un buon motivo per Fiorello di ritornare a Sanremo è anche la lotta a questa pandemia, che come a tutti ha sconvolto la vita. E' sempre lui a dichiarare che "Il festival di Sanremo è stata l'ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il Coronavirus e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo".

Come a dire che l'emergenza sanitaria durerà a lungo, fino a quando non ci è dato sapere, ma come Amadeus anche Fiorello ha voglia di portare spensieratezza nelle giornate delle persone, e forse il miglior modo - visto il successo che ha avuto il Festival di Sanremo 2020 con la loro partecipazione - è proprio quello di ritornare sul palco dell'Ariston.