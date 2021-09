Fiori d'arancio per Lily Collins: la protagonista di Emily in Paris si è sposata!

Tanti auguri a Lily Collins e Charlie McDowell! La scorsa settimana la coppia ha pronunciato il fatidico sì, e ora i novelli sposini festeggiano anche sui social. Vediamo cosa hanno scritto l'attrice di Emily in Paris e il regista de La Scoperta su Instagram.

"Ciò che è iniziato come una favola è ora e per sempre la mia realtà. Non sarò mai in grado di descrivere appieno quanto surreale sia stato questo settimana, ma definirlo magico mi sembra un buon inizio..." leggiamo in uno dei post di Collins.

"Ho sposato la persona più bella, generosa e premurosa che abbia mai conosciuto. Ti amo @lilyjcollins" scrive invece McDowell in uno dei suoi più recenti aggiornamenti.

La coppia felice ha convolato a nozze lo scorso 4 settembre, dopo aver annunciato il proprio fidanzamento nel settembre del 2020.

Entrambi figli d'arte (lei figlia del cantante Phil Collins, lui figlio dell'attore Malcolm McDowell), i due avevano iniziato a frequentarsi nel 2019, e ora a Dunton, Colorado, hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore.

Nel futuro di Lily ci sono diversi progetti cinematografici, da Windfall con Jason Segel e Jesse Plemons (diretto proprio da Charlie McDowell) a Halo of Stars, con Harry Treadaway e Holliday Granger, ma anche Gilded Rage con Christoph Waltz e Bill Skarsgård (diretto, ancora una volta, da McDowell) e il misterioso Titan, oltre ovviamente alla seconda stagione di Emily in Paris, le cui riprese si sono però già svolte.

McDowell, dal canto suo, ha ancor più progetti in cantiere, dato che oltre ai già citati ne contiamo almeno altri cinque, come Zero K e Fighting Jacob.

Nel frattempo, però, non ci resta che dire ancora una volta auguri agli sposi!.