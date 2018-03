Fire & Fury: Jay Roach, regista di Trumbo, dirigerà la serie basata sul libro contro Trump

Dopo, il registasi butterà nuovamente a capofitto nel mondo della politica con, adattamento televisivo del controverso libro scritto daper raccontare la sua verità sulla presidenza di

Prima di salire a bordo di Fire and Fury, Jay Roach avrebbe dovuto dirigere una miniserie sulla campagna elettorale del 2016 per HBO, scritta da Halperin, ma il progetto non è mai andato in porto. Game Change, invece, pellicola del 2012 che ha ripercorso l'ascesa politica di Sarah Palin, interpretata magistralmente da Julianne Moore, ha ottenuto ben 12 nomination agli Emmy di quell'anno, portandosene a casa cinque, tra cui miglior regista e miglior film televisivo.

A dare l'annuncio è stato The Hollywood Reporter, secondo cui i lavori sulla serie inizieranno al più presto e lo stesso Wolff sarà a bordo del progetto nelle vesti di produttore esecutivo assieme al britannico Michael Robert Jackson, un tempo alla guida di BBC e Channel 4. Al momento, però, non si conosce ancora l'emittente televisiva che si occuperà di mandare in onda il tutto.

Fire & Fury è divenuto un vero e proprio caso editoriale, in America e non solo, e sta continuando a ridisegnare drammaticamente il panorama politico del Paese, portando ad un crollo pubblico tra Donald Trump e il suo ex consigliere Steve Bannon. Proprio quest'ultimo, infatti, racconta i numerosi segreti e scandali che a sua detta hanno interessato la Casa Bianca.

Il Presidente degli USA ha più volte cercato di bloccarne la pubblicazione, ma Fire & Fury è stato regolarmente pubblicato il 9 gennaio scorso, debuttando al primo posto nella speciale classifica redatta dal New York Times, con 1,4 milioni di copie ordinate per la stampa e 700 mila copie vendute al momento del rilascio.

Staremo a vedere, dunque, in che modo Jay Roach riuscirà a trasporre questo delicato tema sul piccolo schermo. Siete curiosi del progetto? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.