First Kill, Netflix annuncia il cast della sua nuova serie tv sui vampiri

C'è una nuova serie sui vampiri in arrivo sui vostri teleschermi, cortesia di Netflix. Si tratta di First Kill, show basato su un racconto breve della prolifica autrice Victoria Schwab, e oggi sono stati annunciati diversi membri del cast.

Negli ultimi anni Victoria Schwab ha firmato diversi accordi televisivi e cinematografici per portare sullo schermo i propri libri, come quello per la serie tv The Archived inteso per The CW, o quello per l'adattamento cinematografico di The Invisible Life of Addie LaRue, la sua ultima fatica letteraria.

Tuttavia, First Kill, in lavorazione in casa Netflix e scritto da Felicia D. Henderson e la stessa Schwab, anche produttrici della serie assieme all'attrice Emma Roberts e a Karah Preiss, è la prima opera che vedremo in tv grazie alla piattaforma streaming Netflix.

Basata sull'omonimo racconto breve della Schwab contenuto nella raccolta Vampires Never Get Old, la serie seguirà le vicende di "Juliette, vampira che deve portare a termine la sua prima uccisione per poter prendere il posto che le spetta di diritto all'interno della sua potente famiglia, e Calliope, giovane cacciatrice di vampiri appartenente a una lunga stirpe di cacciatori. Entrambe scopriranno che l'altra non è così facile da uccidere, ma innamorarsene... Beh, quello si che è facile".

E mentre qualche tempo fa erano state annunciate le attrici che avrebbero interpretato le due protagoniste principali dello show, Juliette Fairmont (Sarah Catherine Hook) e Calliope Burns (Imani Lewis), quest'oggi è la stessa autrice a rivelare il resto del cast sul suo profilo Instagram (trovate i post in calce alla notizia), tra cui figurano anche attori già visti in Lost, Atlanta, Jupiter's Legacy e Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

"Ecco a voi il cast di First Kill!!! Avete già incontrato Juliette Fairmont (Sarah Catherine Hook) e Calliope Burns (Imani Lewis), ma è ora di incontrare il resto della famiglia e alcuni amici davvero speciali. Scoprite chi saranno i vostri nuovi vampiri e cacciatori preferiti.

I Fairmont:

Oliver - Dylan McNamara

Elinor - Gracie Dzienny

Margot - Elizabeth Mitchell

Sebastian: Will Swenson

I Burns:

Talia - Aubin Wise

Jack - Jason R. Moore

Theo - Phillip Mullings Jr

Apollo - Dominic D. Goodman

Gli amici:

Tess- MK xyz

Ben - Jonas Dylan Allen

Noah - Roberto Mendez".