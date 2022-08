First Kill, Netflix cancella la serie sui vampiri dopo una sola stagione!

La serie drammatica per adolescenti di Netflix, First Kill, è stata ufficialmente cancellata. Lo show è stato il tentativo più recente di capitalizzare il genere vampiresco, adattando il bestseller del New York Times di V.E. Schwab, produttrice esecutiva insieme a Emma Roberts, Karah Preiss, Jet Wilkinson e Felicia D. Henderson.

La serie è stata ordinata per una prima stagione da 8 episodi, pubblicati lo scorso 10 giugno - ecco le prime foto di First Kill - e racconta la storia di Juliette, una giovane vampira, che decide di compiere la sua prima uccisione per consolidare il suo posto nella gerarchia della famiglia. Tuttavia, la persona che decide di uccidere proviene da una famiglia di cacciatori di vampiri.



Al momento Netflix non ha comunicato il motivo della cancellazione ma solitamente si attiene a parametri precisi per scegliere se una serie è meritevole o meno di proseguire il proprio percorso, tra cui il numero di account che trasmettono lo show nella prima settimana, insieme al totale delle ore di visualizzazione. First Kill avrebbe dovuto fronteggiare anche la concorrenza di Vampire Academy, un'altra serie che debutterà a settembre.



Sarah Catherine Hook sperava in una seconda stagione di First Kill già nel giugno scorso, incitando i fan a guardare lo show per permettergli di entrare nella Top 10 di Netflix e aumentare le probabilità di rinnovo per la seconda stagione. Probabilità azzerate nelle ultime ore dallo streamer.



Se siete intenzionati a dare uno sguardo più approfondito allo show potete guardare la clip di First Kill pubblicata sul nostro sito.