First Kill, le prime foto della serie vampiresca di Netflix: ecco la data d'uscita!

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie drammatica a tema vampiri intitolata First Kill, e con le prime immagini è stata confermata la data dell'uscita ufficiale dello show sulla piattaforma streaming. First Kill è basata sul racconto della famosa autrice del New York Times, Victoria 'V.E.' Schwab.

First Kill racconta la storia di una adolescente vampira che decide di compiere il suo primo delitto per consolidare il proprio posto nella gerarchia della famiglia. Tuttavia, la persona che decide di uccidere, proviene da una famiglia di cacciatori di vampiri.



Tutti gli 8 episodi di First Kill arriveranno su Netflix a partire dal 10 giugno. Il cast di First Kill è composto da Sarah Catherine Hook nel ruolo di Juliette, Imani Lewis nel ruolo di Calliope, Elizabeth Mitchell nei panni di Margot e Aubin Wise come Talia Burns.



Felicia D. Henderson è la showrunner di First Kill, con l'autrice Victoria 'V.E.' Schwab a fungere da produttrice esecutiva e autrice della serie.

Emma Roberts e Karah Preiss partecipano al progetto come produttori esecutivi.



La sinossi di First Kill:"Quando è il momento per la vampira adolescente Juliette (Hook) di compiere la sua prima uccisione in maniera tale da poter prendere il suo posto in una potente famiglia di vampiri, la giovane punta su una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Ma con grande sorpresa di Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri proveniente da una famiglia di celebri assassini [...]".



Scoprite tutte le serie Netflix di maggio 2022.