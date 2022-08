First Kill, la showrunner incolpa la strategia marketing di Netflix per la cancellazione

Netflix ha deciso di cancellare dopo soltanto una stagione la serie teen sui vampiri, First Kill, evidentemente delusa dai risultati ottenuti con la produzione della prima stagione. Tuttavia, la showrunner Felicia D. Henderson non ha perso tempo nell'esprimere il proprio pensiero, criticando la strategia adottata da Netflix.

Probabilmente Netflix non ha ritenuto soddisfacente i dati registrati dallo show, a causa del fatto che molti abbonati che hanno iniziato la serie non hanno portato a termine la visione, facendo passare in secondo piano più di 100 milioni di ore di visualizzazione e il terzo posto della settimana dietro Stranger Things e Peaky Blinders. Così First Kill è stata cancellata definitivamente.

"Ho aderito con entusiasmo a questo show perché contiene qualcosa per tutti" spiega Henderson "Donne forti protagoniste, intrighi soprannaturali, un'epica battaglia shakespeariana tra famiglie in guerra e un protagonista di primo piano. La famiglia nera nell'ambito dei generi, qualcosa che gli spettatori neri bramano e che un pubblico in generale ha bisogno che venga trattato" ha dichiarato in un'intervista al Daily Beast.



Poi la stoccata:"L'arte per il marketing iniziale era bellissima. Credo mi aspettassi che quello fosse l'inizio e che gli altri elementi altrettanto avvincenti e importanti dello show - mostri contro cacciatori di mostri, la battaglia tra due potenti matriarche etc. - sarebbero stati alla fine promossi, ma non è successo".



Secondo Henderson, Netflix avrebbe commesso l'errore di concentrarsi soltanto su un elemento dello show dal punto di vista della promozione, penalizzando gli altri aspetti e di fatto l'intera serie.



Sul nostro sito potete recuperare le prime immagini di First Kill, che Netflix ha deciso di non proseguire.