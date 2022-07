Fisher Stevens dirigerà la docu-serie Netflix su David Beckham

Beckham si unisce ad un elenco crescente di stelle del calcio che sono diventate protagoniste di un documentario sulle loro vite, nel suo caso in un film di Netflix. La pellicola racconterà le vicende della star in un arco di tempo di quarant'anni.

Secondo The Hollywood Reporter, Netflix ha rivelato che il documentario "conterrà un misto di filmati d'archivio personali mai visti negli ultimi quarant'anni e interviste con David Beckham, (che vi ricordiamo ha anche partecipato alla reunion di Friends), la sua famiglia, i suoi amici e con figure chiave che hanno fatto parte del suo viaggio sia dentro che fuori dal campo". In aggiunta a ciò, il documentario esplorerà "gli umili inizi della classe operaia a East London, e la spinta e la determinazione che lo hanno portato a diventare uno degli atleti più riconoscibili e osservati di sempre".

La serie è stata confermata da Netflix, ma era stata pianificata per la prima volta nel 2020, come riportato da The Sun. Conterrà "filmati d'archivio personali", tra feste di famiglia, compleanni e vacanze di Natale e anche la relazione del calciatore con la moglie Victoria Beckham.

Fisher Stevens sarà alla regia e occuperà anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a John Battsek. La produzione sarà gestita da Ventureland di Battsek e dallo studio di produzione di Beckham, Studio 99. Non si sa ancora chi altro potrà apparire nella docu-serie, ma data la carriera di Beckham nel corso degli anni, lo show sarà sicuramente costellato di stelle.

Per concludere, vi lasciamo con il catalogo di film in streaming di Netflix di luglio 2022.