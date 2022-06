Five Days at Memorial: ecco il trailer dello show Apple con Vera Farmiga

"Non c'è nient'altro da fare per loro se non metterli a loro agio." Queste le parole di Vera Farmiga nel primo trailer da poco condiviso online di Five Days At Memorial, la nuova serie originale in arrivo prossimamente su Apple TV+.

Scritta dal premio Oscar John Ridley e dallo showrunner di Lost e vincitore dell'Emmy Carlton Cuse, la serie limitata racconterà l'impatto dell'uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale di New Orleans. Nei cinque giorni successivi alla tempesta, migliaia di persone sono rimaste intrappolate all'interno del Memorial Medical Center. Con l'aumentare delle inondazioni, la mancanza di elettricità e il calore divampante, i soccorritori esausti sono stati costretti a prendere decisioni che li avrebbero condizionati per gli anni a venire.

La data di uscita, rivelata insieme a quella di un altro show di Apple TV, è fissata per il 12 agosto. I primi tre episodi verranno rilasciati tutti lo stesso giorno e saranno poi seguiti da nuove puntate settimanali ogni venerdì, fino al 16 settembre, per un totale di 8 episodi.

Oltre a Vera Farmiga, il cast dello show tratto dal libro di Sheri Fink è composto da Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery, Cornelius Smith Jr., Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston e W. Earl Brown.

