Flacon and the Winter Soldier: ecco che ne pensa Daniel Brühl di Zemo con la maschera

Nonostante i numerosi intoppi le riprese di Falcon and The Winter Soldier continuano e uno dei personaggi più attesi del sequel/ spin-off di Endgame è il barone Zemo interpretato da Daniel Brühl. A svelare nuovi dettagli sul villain lo stesso attore: continuate oltre il salto per scoprire cos'ha detto.

Il commento è arrivato durante un'intervista promozionale di The Alienist: Angel of Darkness, attesa serie sequel della produzione Netflix che lo vede nei panni di un tenebroso investigatore. Brühl ha raccontato del momento in cui ha saputo che avrebbe riprese il ruolo del temibile avversario di Captain America, l'unico, oltre Thanos, ad aver messo nel sacco gli Avengers nel MCU.

"È stato divertente perché per me Angel of Daskness è stata la prima volta in cui re-interpretavo un personaggio e poi, all'improvviso, durante le riprese, mi hanno detto che volevano tornassi anche per Falcon and the Winter Soldier. Ricordo che Kari Skogland, il regista, è venuto a Budapest dove ho girato alcune scene nei panni di Zemo ed ero molto felice di poter indossare di nuovo quella maschera. Mi divertii davvero tanto ad interpretare un personaggio così diverso e complesso e soprattutto a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ricordo ci aver conosciuto attori meravigliosi e mi ha fatto piacere incontrare di nuovo Sebastian Stan e Anthony Mackie. Per me è stato come tornare in un posto che già conoscevo, ma al tempo stesso essere parte di qualcosa completamente nuovo e diverso".

Le scene girate cui Brühl fa riferimento sono quelle girate nel lockdown e alcune di esse le abbiamo anche già viste nel primo teaser di Falcon and the Winter Soldier del Super Bowl: adesso che la produzione ha avuto il via libera per il Vecchio Continente finalmente arrivano buone notizie dal set di Falcon and the Winter Soldier, anche se la distribuzione prevista per l'estate 2020 è ovviamente saltata. Cosa pensate delle dichiarazioni dell'attore? Quale potrebbe essere il nuovo, macchinoso piano del Barone? Fatecelo sapere nei commenti!